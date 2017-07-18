В России объявлен старт продаж нового кроссовера Jaguar E-Pace

Российские представители компании Jaguar Land Rover объявили о старте продаж нового кроссовера Jaguar E-Pace. Новинка в спортивном исполнении в шести различных комплектациях поступила в дилерские центры компании.

Новый спортивный кроссовер Jaguar E-Pace будут предлагать в версиях Standart, S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Кроме того, только в течение года будет доступна ограниченная спецверсия First Edition. Позднее модель будет доступна только в пяти комплектациях.

У новинки достаточно большая моторная гамма, которая состоит из пяти вариаций силовых установок Ingenium. Базовая версия Jaguar E-Pace получит силовую установку мощностью 150 «лошадей», которая работает на дизельном топливе.

Максимальная версия получит спортивный движок производительностью 300 «лошадей», который работает на бензине и позволяет кроссоверу разогнаться до первой «сотни» за 6,4 секунды. В качестве трансмиссии будет доступна только коробка-автомат. В России новинка Jaguar E-Pace будет иметь только переднеприводное исполнение.