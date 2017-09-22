Geely подготовила для рынка России целый ряд новинок

До конца года китайский автопроизводитель Geely начнет в РФ продажу сразу нескольких новинок. Недавно компания уже начала реализацию нового кроссовера Geely Atlas, который в 2016 году представили как концепт NL3.

Директор по маркетингу «Джили-Моторс» Андрей Левин утверждает, что к концу года в Россию привезут еще несколько новых моделей. На данный момент дорабатывается дилерская сеть Geely для следующего поколения Emgrand и ряда новинок. Позднее в России появится новая генерация Emgrand 7, однако это будет только третье поколение, которое уже давно доступно в Китае.

Директор по маркетингу Geely сообщил, что новинки для России, которые начнут продавать еще до конца этого года, представят в рамках автошоу в Москве в августе 2018 года. О том, что это будут за модели, ничего неизвестно. Однако уточняется, что представленные в столице в 2016 году авто так и не доберутся до РФ.

Причиной обновления модельного ряда Geely для России стало падение продаж. В 2017 году автопроизводителю удалось реализовать только 2 234 авто, что в два раза меньше, чем в 2016 году.