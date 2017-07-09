Опубликован первый видеотизер седана KIA Quoris нового поколения

Ранее шпионы сфотографировали новое поколение KIA Quoris в кузове седан, а теперь южнокорейский автопроизводитель опубликовал первый видеотизер новинки. Официальная презентация модели состоится уже в апреле.

Согласно опубликованному видеоролику, KIA Quoris официально представят уже в апреле этого года. На данный момент производитель держит все основные технические характеристики в секрете, однако автоэксперты считают, что новое поколение седана получит полноприводное исполнение и турбодвигатели.

Актуальное поколение седана KIA Quoris в России предлагают от 2 800 000 рублей. Стоит отметить, что в Корее авто обойдется в 50 600 000 вон, что на 200 000 рублей меньше, если конвертировать валюту. Южнокорейская модель построена на базе Hyundai Equus. Для РФ доступны две силовые установки, которые генерируют 300 и 425 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают только коробку-передач на восемь скоростей.