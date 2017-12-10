McLaren привезёт в Женеву карбоновый вариант гиперкара Senna‍

Специалисты из Special Operations (MSO), подразделения McLaren, создали эксклюзивную модификацию Senna, публичная презентация которой пройдёт на автосалоне в Женеве. Карбоновый кузов новинки выкрасят в цвета шлема известного гонщика Айртона Сены.

Подразделение MSO, выпускающее уникальные машины, покажет гиперкар, кузов которого состоит из 67 элементов, на создание который понадобилось около 1 000 часов. Ещё порядка 250 часов ушло на то, чтобы автомобиль обзавёлся желтыми акцентами в экстерьере, при этом тормозные суппорты окрасили в оттенок Laurel Green.

В салоне нашли место чёрная алькантара с контрастной прострочкой, а также вставки жёлтого и зелёного цвета. Кроме того, автомобиль может похвастаться особыми колёсными дисками, центральная гайка которых выполнена из композитного материала и алюминия. Один такой диск весит 7,5 килограммов, что на 10% стандартного колеса.

Под капотом McLaren Senna устанавливается 4,0-литровый 800-сильный двигатель V8 с двойным турбонаддувом, пару которому составляет роботизированная КПП с двойным сцеплением. Гиперкар ускоряется до 100 км/ч с места всего за 2,8 секунды. Кроме того, модель оснащается адаптивной гидравлической подвеской, карбон-керамической тормозной системой и выхлопной системой, выполненной из инконеля и титана.