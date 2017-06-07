Honda посадит за руль Civic Type R Дженсона Баттона

Руководство компании Honda приняло решение привлечь к заездам на экстремальном хэтчбеке Civic Type R новой генерации гонщика Дженсона Баттона, известного по Формуле-1. Японцы надеются, что спортсмен поможет им поставить рекорды на европейских автодромах среди автомобилей с передним приводов.

Пока японцы говорят только о трех трассах для заездов на хэтчбеке Honda Civic Type R. Официально известно, что высокопроизводительная модель отправится на британский «Сильверстоун», бельгийский «Спа-Франкоршам», а также португальский «Эшторил». Есть и другие трассы, на которых себя покажет хэтчбек, но они будет сообщено позже.

Дженсон Баттон оказался не единственным профессионалом, которого пригласили на заезды. За руль Honda Civic Type R также сядут пилоты серии WTCR Тьягу Монтейро и Эстебан Герьери. Кроме того, хэтчбеком будет управлять Бертран Баггет, выступающий в японском чемпионате чемпионата Super GT.

В 2016 году предыдущая генерация Honda Civic Type R отличилась рекордами на пяти европейских треках среди автомобилей с передним приводом. В список трасс вошли «Сильверстоун», «Спа-Франкоршам», «Монце», «Эшториле» и «Хунгароринге». Болидами управляли пилоты WTCC Роб Хафф и Норберт Мицелис. Кроме того, к заездам привлекались Мэтт Нил (BTCC) и Бруно Коррейя (Формула-Е).

На счету нового 320-сильного Honda Civic Type R уже имеется рекорд, поставленный на Нюрбургринге. Машина прошла легендарный трек за 7 минут 43,8 секунды.