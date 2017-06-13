В РФ стартуют продажи нового семиместного кроссовера Lexus RX 350L

Российский офис компании Lexus объявил о старте продаж кроссовера RX в исполнении с семью посадочными местами. Отмечается, что приобрести такой автомобиль россияне смогут уже с 1 марта текущего года.

Как сообщалось ранее, вне зависимости от версии Lexus RX L будет доступен исключительно с 3,5-литровым бензиновым агрегатом V6, мощность которого равна 294 лошадиным силам. Двигатель сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой привода на обе оси колёс.

Уже в начальной комплектации семиместный автомобиль получил кожаную отделку сидений, селектора коробки передач и руля. Кроме того, кроссовер оснастили электроприводом складных кресел третьего ряда, дополнительным кондиционеров для задних пассажиров, климат-контролем на две зоны и стереосистемой с 12 динамиками.

Самая дорогая версия модели отличается наличием ряда систем безопасности, включая функции мониторинга «слепых» зон, помощи при движении задним ходом, распознавания дорожных знаков, контроля рядности движения и многих других.

На российском рынке новый RX L можно будет купить по цене от 3 804 000 до 4 537 000 рублей. Стоит напомнить, новинка дебютировала в ноябре минувшего года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.