Mercedes покажет в Женеве самый мощный вариант пикапа X-Class

Немецкие машиностроители покажут в Женеве самый мощный вариант пикапа Mercedes-Benz X-Class. Новая версия автомобиля получила название X350d 4Matic. Для европейских клиентов машина станет доступной в середине нынешнего года. Стоимость новинки составит не менее 53 360 евро.

В моторном отсеке пикапа Mercedes-Benz X350d 4Matic расположена трехлитровая дизельная установка с турбонаддувом. Ее производительность составляет 258 лошадиных сил. Для двигателя предусмотрена семидиапазонная автоматическая коробка передач.

До скорости в 100 километров в час пикап Mercedes-Benz X350d 4Matic разгоняется за 7,9 секунды. «Потолок» автомобиля обозначен на отметке в 205 км/ч. В качестве опции для машины будет доступна блокировка заднего дифференциала. Пикап получил дорожный просвет в 222 миллиметра. Новинка способна преодолеть брод глубиной до 0,6 метра. Новый пикап Mercedes-Benz X350d 4Matic получил грузоподъемность в 1 тонну. При этом производитель заявляет массу буксируемого прицепа на уровне 3,5 тонны.

Силовая линейка пикапа Mercedes-Benz также представлена 2,3-литровой дизельной установкой с турбонаддувом. Ее производительность составляет 163 лошадиные силы. Этот же мотор в более дорогой версии машины выдает тягу в 190 л.с. за счет дополнительного нагнетателя.