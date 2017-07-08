В Воронеже запечатлели «машину-монстра» для зомби-апокалипсиса

В Воронеже сфотографирована «машина-монстр» для зомби-апокалипсиса. Так пользователи интернета прозвали старый военный автомобиль, запечатленный в Шиловском микрорайоне города.

Пользователи социальных сетей много шутят по поводу «машины-монстра». Автором ее фотографий является житель Воронежа по имени Игорь Жестков. Публика предлагает различные версии о назначении автомобиля, среди которых чаще всего фигурируют «Безумный Макс», «Трансформеры», зомби-апокалипсис. Также общественность высказала предположение, согласно которому «АвтоВАЗ» испытывает свой секретный прототип будущего.

Жители Воронежа смеются над весьма серьезной техникой, которая нашла себе применение как в армии, так и в народном хозяйстве. На самом деле она называется Быстроходной траншейной машиной (БТМ), и предназначена она для оперативного вырывания траншей. Транспортное средство разработано в 70-е годы советскими инженерами. Оно построено на платформе тяжелого артиллерийского тягача АТ-Т. При весе в 27,5 тонн БТМ способна передвигаться со скоростью до 36 километров в час. Мощность силовой установки машины составляет 415 л.с.