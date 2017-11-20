Автомобили проекта «Кортеж» отправят на экспорт

Автомобили проекта «Кортеж», разработанные ФГУП «НАМИ» на новое «Единой модельной платформе» (ЕМП), дебютируют на автомобильном рынке в начале 2019 года. В Минпромторге заявили, что новые люксовые автомобили можно будет приобрести за пределами России – в Индии, Китае и даже Объединенных Арабских Эмиратах.

Представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации во время беседы с прессой заявили, что уже в 2018 году с конвейера ФГУП «НАМИ» сойдет порядка 100 новых автомобилей проекта «Кортеж». В дальнейшем российские разработчики планируют выпускать от 150 до 200 таких машин ежегодно, что прежде всего зависит от спроса на модели на рынке.

Отмечается, что публичная премьера новинок состоится весной нынешнего года на инаугурации президента России, а продажи машин «Кортежа» частным клиентам стартуют в конце 2018 или в начале 2019 года. Цены на новинки будут озвучены при старте продаж. Примечательно, что купить модели бренда Aurus смогут состоятельные клиенты из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что на первых порах линейка автомобилей «Кортеж» будет состоять из люксового седана и лимузина. Позже будут представлены минивэн и кроссовер. Ранее в СМИ появилась информация о кабриолете для парадов и торжественных мероприятий.