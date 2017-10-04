Toyota воссоздаст "мини-Нюбургринг" в Японии

Японская Toyota намерена создать центр исследований и разработок, который также будет включать 11 гоночных треков, предназначенных для испытаний новинок. Один из них будет представлять собой копию участка легендарной трассы Нюрбургринг Северной Петли.

Как сообщает Nikkei Asian Review, компания Toyota построит свой новый центр на острове Хонсю в префектуре Айти. Полигон разместится на площади порядка 650 гектаров, его открытие намечено на 2023 год. Автопроизводитель собирается направить на данный проект 2,8 млрд долларов.

На первом этапе в центр исследований и разработок планируется нанять 3 300 сотрудников. Помимо этого, в планы руководства Toyota входит строительство нового предприятия. Длина гоночного трека, который будет скопирован с немецкого Нюрбургринга, составит 5,3 километра. Стоит отметить, что похожий комплекс построит также автопроизводитель BMW.

Напомним, что строительство трассы Нюрбургринг завершилось в 1927 году, тогда же на ней впервые прошли гонки. Сегодня на треке проводятся соревнования во многих кольцевых сериях.

Нередко на Нюрбургринг выезжают гонщики-любители, а также проводятся тесты автомобильных новинок. Помимо самой трассы, комплекс включает в себя боксы для авто, трибуны, картинг, рестораны, гостиницы и многое другое.