«Автотор» выпустил 140 машин BMW для российских призеров Олимпиады

Российские призёры Олимпиады, проходившей в нынешнем году в южнокорейском Пхенчхане, получат государственные награды и ключи от автомобилей марки BMW. Калининградский завод «Автотор» произвёл 140 экземпляров BMW X6, X5 и X4.

Как пишут российские издания, ссылаясь на официального представителя ГК «Автотор» Сергея Лозового, завод собрал 140 товарных машин BMW X6, X5 и X4 белого цвета по заказу Фонда поддержки олимпийцев. Согласно прайс-листам, размещённым на официальном сайте немецкого автопроизводителя, ценник на X4 стартует от 3 140 000 рублей, X5 – от 4 000 000 рублей, а X6 – от 4 900 000 рублей.

В среду, 28 февраля в Кремле глава государства Владимир Путин поздравит спортсменов, которым удалось получить в ходе Зимних Олимпийских Игр 17 медалей. «Золото» выиграли фигуристка Алина Загитова и российская сборная по хоккею, которая обыграла немецкую команду со счётом 4:3.

Стоит напомнить, что олимпийским призёрам в 2016 году также дарили новенькие BMW калининградской сборки. Модель BMW X6 предназначалась для спортсменов, завоевавших золотую медаль, X4 – для серебряных призёров, а X3 – для медалистов, получивших «бронзу».