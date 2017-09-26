Седан Subaru Legacy вернется в Россию с одним мотором

Обновленный седан Subaru Legacy в мае текущего года доберется до рынка России. Модель вернется в РФ с одним мотором. Подробности машины официально озвучены производителем.

Седан Subaru Legacy будет предлагаться жителям России с безальтернативным оппозитным двигателем с четырьмя цилиндрами объемом 2,5 литра, работающим на бензине. Его производительность составит 175 лошадиных сил. Агрегат укомплектован вариатором, взаимодействующим с системой симметричного полного привода. Первую «сотню» новинка набирает за 9,6 секунды. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 240 километров в час.

Обновленная версия седана Subaru Legacy дебютировала год назад. Тогда ее показали для рынка США. Для американцев автомобиль доступен с двумя агрегатами. Первый описан выше, а второй, шестицилиндровый мотор имеет мощность 256 лошадиных сил.

Обновление Subaru Legacy коснулось не только внешнего вида седана, но и его интерьера, который стал менее шумным, и обзавелся информационно-развлекательной установкой с 8-дюймовым дисплеем. Мультимедийная система машины поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Также с рестайлингом автомобиль получил перенастроенные подвеску и рулевое управление.

Для российских клиентов обновленный Subaru Legacy будет доступен с черным и светлым салоном. Палитра кузова автомобиля включает в себя шесть цветов. Стоимость новинки в РФ составит от 22,2 тысячи долларов.