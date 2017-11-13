Новый Haval H4 доберется до дилеров уже в марте

Компания Great Wall озвучила предварительный ценник на новый среднеразмерный «паркетник» Haval H4, который в линейке бренда расположится на ступень ниже Haval H6. Сообщается, что новинка получит довольно широкий список оснащения, а базовая версия оценена разработчиками в 110 000 юаней (примерно 970 000 рублей).

Согласно данным китайских автомобильных СМИ, компания Great Wall начнет продажи нового кроссовера Haval H4 уже в начале марта нынешнего года. Новинка будет предложена сразу в нескольких комплектациях, самая доступная из которых обойдётся в 110 000 рублей (970 000 рублей), а за «топовый» автомобиль придётся заплатить 130 000 юаней (примерно 1 145 000 рублей).

В базовом варианте исполнения новый Haval H4 имеет довольно широкий список оснащения – кроссовер «на борту» имеет штатный мультимедийный центр, климатическую систему, электронный стояночный тормоз, мониторинг давления в шинах и многое другое.

«Топовая» комплектация Haval H4 дополнительно оснащается 18-дюймовыми алюминиевыми дисками, ассистентом парковки, камерой заднего вида, обогревом кресел и другим. В линейку моторов входят 1,3- и 1,5-литровый бензиновый моторы, которые генерируют 139 и 169 лошадиных си соответственно.