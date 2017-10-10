Porsche создал виртуальное пособие по электрокару Mission E

Компания Porsche начала использовать технологии виртуальной реальности для знакомства потенциальных покупателей и собственных сотрудников с разными системами электрического спорткара Mission E. Соответствующую информацию обнародовало издание motor1.

Поскольку новый автомобиль Porsche довольно сложен в техническом плане, наглядно продемонстрировать его устройство поможет виртуальная реальность. Подобные технологии планируется использовать не только при работе с клиентами, но и для обучения работников.

Немецкий автопроизводитель уже представил новый Porsche Mission E, на рынок спорткар должен выйти до конца будущего года. В настоящее время новинка демонстрируется на специальных мероприятиях, посетители которых имеют возможность оценить не только кузов и салон автомобиля, но и рассмотреть модель внутри, использовав смартфон. Приложение также объясняет, каким образом устроены те или иные агрегаты и узлы машины.

Кроме того, в Porsche начали использовать очки виртуальной реальности для обучения сотрудников, занимающихся техническим обслуживанием автомобилей марки. Представители компании отмечают, что данные технологии позволяют работникам изучить тонкие процедуры техобслуживания без риска пострадать от удара током.