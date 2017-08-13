Автоэксперты составили ТОП-10 самых распространенных авто в России

Автоэксперты составили ТОП-10 самых распространенных автомобилей на дорогах России. Рейтинг возглавила LADA-2107, которая больше известна как «семерка», по состоянию на 1 января в автопарке страны числится 1 745 000 единиц.

Второе место в рейтинге досталось не менее известной «шестерке» LADA-2106 с показателем 1 592 000 автомобилей в стране. Тройку лидеров с 1 056 00 единицами замыкает внедорожник LADA 4Х4. Стоит отметить, что 10% автопарка России занимают именно эти три автомодели. Следом идет LADA-2109 с показателем 874 000 авто, за ней LADA-2110 – 829 000 машин, LADA-2114 и LADA-2105 с одинаковым показателем – 774 000 единицы.

Только на восьмой строчке ТОП-10 автомобилей автопарка России оказалась американская модель Ford Focus, что позволяет кроссоверу возглавить рейтинг иномарок в стране с показателем 715 00 машин. Девятое место в списке досталось ещё одной иномарке – Toyota Corolla, в РФ по состоянию на 1 января насчитывает 699 000 экземпляров. А замыкает ТОП-10 LADA-21099 с показателем 679 000 машин.