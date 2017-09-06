Honda разработала семиместную версию кроссовера Honda CR-V с гибридным двигателем

Компания Honda разработала для Европы особую версию пятого поколения CR-V. Официальная презентация новой версии кроссовера, который получил гибридный двигатель и семиместное исполнение, состоится в рамках автошоу в Женеве уже на следующей неделе.

Базовая комплектация пятого поколения Honda CR-V оснащена турбодвигателем VTEC Turbo объемом 1,5 литра, который будут работать в паре с МКПП на шесть ступеней или вариатором CVT. Гибридная силовая установка представлена бензиновым мотором объемом 2 литра и двумя электродвигателями. В качестве трансмиссии будет доступна КПП с фиксированным передаточным числом.

Новое поколение кроссовера Honda CR-V доступно в переднеприводном исполнении, однако за доплату можно получить полный привод. В списке оснащения числятся жалюзи решетки радиатора, которые улучшают аэродинамику, система мультимедиа 7”, третий ряд кресел со спинками.