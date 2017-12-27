Компания JAC представит новый кроссовер iEV A50 на электротяге на автосалоне в Пекине

Китайский автопроизводитель JAC анонсировал презентацию своего нового электрического кроссовера iEV A50, которая состоится в рамках автосалона в Пекине уже в апреле. В сети опубликовали первые снимки новинки.

Новый электрический кроссовер JAC iEV A50 получил двигатель, который генерирует до 150 «лошадей». Силовую установку в движение будут приводить литий-ионные батареи 60 кВ/ч, которые за полтора часа восполнят 80% заряда. Особенностью станет возможность беспроводной подзарядки аккумуляторов. Сообщается, что новый кроссовер JAC iEV A50 сможет преодолевать до 500 километров на полном заряде аккумулятора.

Кроме того, будет доступна версия с аккумуляторами 47 кВт/ч с дальностью хода – 330 километров. В списке оснащения нового JAC iEV A50 числится камера заднего вида, безключевой доступ в авто, круиз-контроль, датчик давления в шинах, кожаные кресла и отделка алюминием. На авторынке Китая модель появится уже в апреле, сразу после официальной презентации. Автоэксперты считают, что кроссовер будет доступен по цене от 70 000 юаней, что соответствует 650 000 рублей.