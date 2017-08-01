Компактвэны Citroen C4 лишатся приставки Picasso в названии

Французская компания PSA Group в рамках международного автосалона в Женеве представит обновленные компактные минивэны линейки Citroen C4, которые теперь будут предложены с 8-ступенчатой АКПП Aisin. Кроме того, модели лишатся слово Picasso в названии.

Согласно данным европейских порталов, в рамках международного автосалона в Женеве дебютируют обновленные минивэны Citroen C4 Picasso и Citroen Grand C4 Picasso. Разработчики отметили, что указанные автомобили получат совершенно новые названия, поэтому теперь их правильные названия – Citroen C4 Space Tourer и Citroen Grand C4 SpaceTourer.

Среди более серьёзных новшеств стоит выделить тот факт, что новые Citroen C4 Space Tourer и Citroen Grand C4 SpaceTourer отказались от прежней 6-диапазонный автоматической трансмиссии, на смену которой пришёл 8-ступенчатый «автомат» от Aisin.

Разработчики отметили, что смена названия связана прежде всего с тем, что все автомобили повышенной вместимости бренда отныне будут иметь название SpaceTourer. Источники в Peugeot отметили, что бренду не удалось уладить проблемы авторских прав с наследником Пабло Пикассо. Дебют Citroen C4 Space Tourer и Citroen Grand C4 SpaceTourer состоится уже 6 марта на автосалоне в Женеве.