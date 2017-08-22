Городской кроссовер Skoda Vision X сможет ездить на газе и электричестве

На мартовском мотор-шоу в Женеве дебютирует концептуальный городской кроссовер Skoda Vision X, оснащенный «мультитопливной» силовой установкой. Чешские машиностроители сообщили, что готовят к дебюту вседорожник, который сможет работать на бензиновой, газовой и электрической тяге. Данное известие озвучено изданием «ВладТайм».

Концептуальный кроссовер имеет в моторном отсеке бензиновую установку 1.5 TSI объемом 1,5-литра, которая уже знакома автомобилистам по нескольким моделям марки Volkswagen. Однако для чешского вседорожника этот агрегат стал особенным, ведь он сможет работать как на бензине, так и на сжатом природном газе, баллоны с которым располагаются за задними креслами автомобиля, а также в его багажном отделении.

На газовой тяге производительность мотора городского кроссовера Skoda Vision X составляет 130 лошадиных сил. Агрегат передает крутящий момент на переднюю ось. При этом, концепт располагает электромотором, вращающим заднюю ось. Он может работать самостоятельно или вместе с ДВС, таким образом обеспечивая кроссоверу полный привод. Аккумулятор, питающий электромотор, получает энергию от генератора, который вращается, когда машина тормозит или движется накатом.

При полной заправке бензином и газом машина способна проехать 650 километров. На исключительно электрической тяге запас хода автомобиля составляет всего 2 километра. До «сотни» кроссовер Skoda Vision X разгоняется за 9,3 секунды, а порог скорости концепта составляет 200 километров в час.