Автоэксперты составили ТОП-10 самых популярных авто премиум-класса на вторичном рынке Москвы

Автоэксперты исследовали январский вторичный рынок Москвы и составили ТОП-10 моделей премиального класса. Рейтинг возглавил BMW 5-Series, с ростом продаж на 17% до 263 автомобилей за месяц.

Второе место в рейтинге занял премиальный Mercedes-Benz E-Klasse, продажи которого упали на 5% в сравнении с показателями января прошлого года и достигли 245 единиц. Бронзу завоевала еще одна немецкая модель – BMW X5. На вторичном авторынке Москвы в прошлом месяце было реализовано 194 авто, что на 28% больше чем годом ранее.

В первой пятерке с положительной динамикой в 10% и 5% оказались BMW 3-Series и Mercedes-Benz S-Klasse. В прошлом месяце в столице было приобретено 190 и 163 единицы соответственно. Шестое место с продажами 161 авто премиум-класса досталось Mercedes-Benz C-Klasse, следом идет Audi A6, предпочтение которому в прошлом месяце на вторичном рынке столицы отдало 138 покупателей.

Замыкают ТОП-10 моделей премиум-класса на вторичном рынке Москвы в январе 2018 года Mercedes-Benz M-Klasse (138 единиц), Mercedes-Benz GL-Klasse (131 машин) и Volvo XC90 (131 авто).