ГК «АвтоСпецЦентр» назначила нового директора дивизиона «Внуково»

Дивизион «Внуково», включающий в себя несколько дилерских центров зарубежных марок, таких как BMW, Hyundai, Nissan и так далее, получил нового директора. По решению руководства ГК «АвтоСпецЦентр» им избран Дмитрий Забель.

О назначении Дмитрия Забеля директором «Внуково» сообщили в пресс-центре ГК «АвтоСпецЦентр». Нового топ-менеджера ждет большая работа, в рамках которой он реорганизует бизнес-процессы дивизиона, а также разработает и внедрит стратегию развития дилерских центров, что сделает их эффективнее.

Дмитрий Забель отметил, что дилерские центры дивизиона «Внуково» имеют удачное расположение на Киевском шоссе, являющемся федеральной трассой. Это значит, что у дилерских центров ГК «АвтоСпецЦентр» потенциальными клиентами являются не только москвичи, но и жители Новой Москвы. По обновленной стратегии, дивизион будет ориентироваться на этих граждан.

Дмитрий Забель является выпускником Ульяновской сельскохозяйственной академии, в которой учился на экономическом факультете. Специалист работает в автомобильном бизнесе 10 лет. До того, как получить руководящую должность в дивизионе «Внуково», Дмитрий Забель был директором ГК «ТОН-Авто» (марки Renault, Toyota и Lexus).