Хэтчбек BMW 1-Series превратили в 530-сильный болид для дрифта

Есть мнение, что любой заднеприводный автомобиль может стать прекрасно машиной для дрифта, однако Диего Кваранта, знаменитый итальянский гонщик, представил впечатляющий хэтчбек BMW 1-Series. Модель лишилась заводского мотора от BMW, получив установку V8 от General Motors.

На страницах американского автомобильного портала Carscoops появилось новое видео, на котором можно увидеть работу нового тюнингового болида BMW 1-Series. Новинка принадлежит итальянскому гонщику Диего Кваранте, который ранее носил прозвище «Европейский король дрифта». Судя по всему, пилот собрался вернуть себе былую славу.

Новый BMW 1-Series лишился стандартного мотора от BMW, вместо которого под капотом расположился могучий LS3 V8, разработанный инженерами General Motors. Стоит отметить, что американский мотор отличается большими габаритами, поэтому для его установки в небольшой хэтчбек потребовалось недюжинное мастерство.

По словам гонщика, такая установка способна генерировать 530 лошадиных сил, чего более чем достаточно для эффектных дрифтовых заездов. Первый ролик доказывает, что автомобиль действительно получил внушительную производительность и высокий уровень управляемости.