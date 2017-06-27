В России в электронных ПТС будет содержатся информация о личных данных автовладельца

К Правительству РФ обратились Российский союз автостраховщиков (РСА) и Оператор системы Электронных ПТС с предложением обязать владельцев машин вносить личные данные в паспорт авто. Нововведение позволит обезопасить процесс купли-продажи автомобиля.

РСА и Оператор системы ЭПТС настаивают на обязательном внесении личных данных владельца в паспорт авто. На данный момент владелец может отказаться от внесения личных данных в ЭПТС, в этом случае подтверждать право на имущество будет договор о купле-продаже. РСА отметили, что такие документы не содержат водных знаков и их легко подделать. Водители с бумажным ПТС, который подтверждает право собственности, защищены Госзнаком, что не дает возможности подделать документ.

Данное предложение должно помочь российским автовладельцам обезопасить себя во время купли-продажи машины на вторичном рынке. Ожидается, что нововведение РСА и Оператора системы ЭПТС одобрят, а действовать новые правила будут уже через несколько месяцев.