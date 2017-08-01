Новый концепт от Volkswagen покажет голографические изображения пассажирам

На официальном канале компании Volkswagen в YouTube появился свежий тизерный ролик, который демонстрирует работу голографического интерфейса нового концепта Volkswagen I.D. Vizzion. Отмечается, что новинка будет показана публике уже 6 марта в рамках международного автосалона в Женеве.

Компания Volkswagen готовится полностью рассекретить новый концептуальный электрокар Volkswagen I.D. Vizzion, внешность которого ранее была показана на официальных скетчах. Новинка получит стильный четырехместный салон, однако основной особенностью модели станет возможность отображения трёхмерного голографического изображения.

Что касается технической части, то новый Volkswagen I.D. Vizzion оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей в 306 лошадиных сил. Силовая установка сочетается с блоком литий-ионных батарей на 11 кВт/ч, что позволяет обеспечить запас хода в 665 километров. Максимальная скорость движения составит 180 километров в час.

Новый Volkswagen I.D. Vizzion является полностью беспилотным электрокаром, который не имеет руля и педалей. Водитель сможет проложить маршрут при помощи «умной» системы, которая способна распознавать голосовые команды и жесты. Более подробная информация о новинке будет раскрыта уже 6 марта нынешнего года.