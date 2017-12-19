Озвучена стоимость на флагманский кроссовер Geely Atlas для России

Китайский автогигант Geely озвучил стоимость нового флагманского внедорожника Geely Atlas для автомобильного рынка России. Отмечается, что новинка в базовом варианте исполнения, которая оснащается МКПП и системой переднего привода, обойдётся россиянам в 1 029 990 рублей без учёта акций и специальных предложений.

Согласно данным российских автомобильных изданий, в России стартовали продажи нового кроссовера Geely Atlas, который в РФ будет доступен в трёх различных комплектациях. Отмечается, что производство моделей для России налажено на заводе «Белджи» в Жодино, Беларусь. Конкурентами нового SUV станут Hyundai Tucson и KIA Sportage.

Базовая комплектация нового Geely Atlas обойдётся россиянам в 1 029 990 рублей, а под капотом расположится 2,0-литровый 139-сильный «атмосферник» и МКПП, сочетающаяся с передним приводом. В список оснащения входит бортовой компьютер, систему ABD, ABS и ESC, климат-контроль, передние подушки безопасности, обогрев видений и оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС».

Комплектация Comfort (1 239 990 рублей) оснащается 2,4-литровым 148-сильным двигателем, а в список оснащения войдет система бесключевого доступа и 8,0-дюймовый мультимедийный комплекс и другое. «Топовый» Geely Atlas будет стоить 1 389 990 рублей и порадует кожаным салоном, камерой заднего вида, навигацией, цифровой приборной панелью и многим другим.