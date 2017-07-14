В силу вступили новые правила для техосмотра автомобиля

22 февраля в силу вступили изменения в требования к прохождению Техосмотра автомобиля. ГИБДД сообщают, что причиной стало резкое увеличение аварий в стране из-за технических неисправностей в машине.

В основном изменения стали строже к «тюнингу» автомобилей, однако также пополнился список критических повреждений и требований к состоянию ТС. С 22 февраля техосмотр не смогут пройти водители, у которых течет рулевое управление. А также запрещено снимать демпфер и усилители.

Теперь нельзя клеить что-либо на фары, за исключением специальных пленок для праворульных машин. Техосмотр не смогут пройти водители даже с прозрачной пленкой на фарах, или без предусмотренных стеклоочистителей и стеклоомывателей. Шипованные покрышки должны быть на всех 4 колесах.

К необходимым огнетушителю и знаку аварийной стоянки добавилась аптечка, при этом при техосмотре будет проверено её содержание. Все внесения в конструкцию автомобиля должны быть официально задокументированы. А владельцы машин с газобаллонным оборудованием должны проверить соответствие техрегламенту Таможенного союза.