Российское производство машин Volkswagen выросло на 14% в 2017 году

В пресс-центре немецкого автомобильного концерна Volkswagen рассказали об объемах производства марки за 2017 год. Сборка авто в минувшем году достигла 167 500 машин (+14%).

На калужском автозаводе Volkswagen в минувшем году было выпущено 118 500 экземпляров, что на 8% больше результатов годичной давности. В Нижнем Новгороде на предприятии «Группы ГАЗ» произвели 49 000 машин (+32,4%), в том числе и Skoda.

В РФ лидером продаж выступает немецкий седан Volkswagen Polo (48 595 ед). На вторую позицию вышел Volkswagen Tiguan 27 666 шт). Первую тройку закрывает Volkswagen Jetta (5041 шт, -34,7%).

Отмечается, что в марте 2017 года в Нижнем Новгороде началось производство нового Skoda Octavia и производство нового лифтбэка Skoda Rapid. Следует напомнить, что раньше в прессе появилась информация о самых популярных иномарках в РФ, среди которых нужно отметить Volkswagen Polo и Volkswagen Passat.