В Москве состоялась презентация нового электрического автобуса ГАЗ

Автопроизодитель ГАЗ провел презентацию электрического автобуса в Москве, на которой присутствовали Сергей Собянин и Андрей Воробьев, мэр Москвы и губернатор области. Сообщается, что новинка предназначена для аэропортов, города и курортов.

Автобус на электрической тяге построили на платформе ЛиАЗ-5292, который отличается низкопосадочным исполненением. Электродвигатель питают литий-титанатные аккумуляторы, зарядка которых занимает не более 18 минут. Новинка способна перевозить до 85 пассажиров, при этом имеет 27 посалочных кресел, а также возможность крепления инвалидного.

В списке оснащения имеется кондиционер на две зоны, функция наклона электробуса в сторону остановки, система видеонаблюдения, а также особая система мультиплексного управления. Она позволяет удаленно отслеживать более 300 параметров, таких как состояние всех систем электробуса ГАЗ, состояние материалов, а также температуру в салоне и многое другое.

Стоит напомнить, что тестирование нового автобуса на электротяге проводили в первомполугодии 2017 года. Тогда автобус ГАЗ курсировал по маршруту «Фили – станция метро Китай-город» и за время тестов перевез более 25 000 людей, а также проехал более 13 500 км.