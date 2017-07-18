Компания Porsche опровергла отказ от дизельных моторов

Немецкие машиностроители опровергли слухи о том, что Porsche планирует отказ от дизельных моторов в своих будущих моделях. По словам Детлева фон Платена, руководителя отдела продаж компании, она не будет полностью сворачивать разработку таких машин.

«В Porsche не говорят о том, чтобы полностью отказаться от дизельных моторов. Мы планируем один такой агрегат для вседорожника Cayenne. Кроме того, дизельный двигатель может появиться в силовой линейке кроссовера Macan», сказал топ-менеджер. При этом он добавил, что в Porsche до сих пор видят смысл оснащать модели SUV моторами на «тяжелом» топливе. Детлев фон Платен пояснил, что потребитель желает большего запаса хода и крутящего момента.

Сейчас немцы трудятся над дизельным вседорожником Porsche Cayenne следующей генерации. Ожидается, что модификация машины на «тяжелом» топливе дебютирует в течение нынешнего года.

В середине февраля в СМИ появилось сообщение об отказе Porsche от дизельных моторов. В источниках пояснялось, что немцы меняют свои планы на фоне изменения рыночных тенденций, ужесточения экологических норм, а также дизельгейта, который пошатнул репутацию концерна Volkswagen AG.