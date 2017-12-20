Раскрыт дизайн нового Audi A6

Американский специализированный портал Motor1 обнародовал фотографии нового премиального седана Audi A6. Новинку представят на Женевском мотор-шоу, которое стартует 6 марта 2018 года.

При рассмотрении опубликованных фото становится понятно, что оформление новинки подобно Audi A4. Над внешним дизайном новинки трудился Марк Лихте, занявший должность главного дизайнера бренда в 2014 году. Авто получило новые фары и пересмотренные бампера. В салоне должны появиться электронную аппаратную панель и обновленную мультимедийную установку.

Как сообщают обозреватели, новинку разработают на новой архитектуре, которая способствовала уменьшению веса машины. В подкапотном пространстве нового седана разместятся 4-цилиндровые и 6-цилиндровые агрегаты, работающие на ДТ и бензине. Существует вероятность выхода гибридной и электрической версий седана.

Россиянам доступен Audi A6 в кузовах седан и универсал. За автомобиль придется выложить от 2 600 000 рублей.