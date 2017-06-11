Представлено официальное видео с новым лифтбеком Peugeot 508

Французские машиностроители недавно представили в глобальной сети модель Peugeot 508 следующей генерации, сообщив, что она сменила кузов седан на лифтбек. Фотографии машины показали, что она получила эффектный экстерьер. Теперь же в интернете появилось официальное видео с новинкой, которое только доказывает, что она хороша как снаружи, так и внутри.

Новый лифтбек Peugeot 508 будет представлен общественности в марте текущего года на Женевском мотор-шоу. Машина станет неким доказательством того, что в нынешнее время внимание могут на себя обращать не только набирающие популярность кроссоверы.

Внешний вид нового лифтбека Peugeot 508 напоминает современные концепты, однако машина будет такой именно в серийном исполнении. Салон автомобиля тоже дает «глоток свежего воздуха» модели, ведь она получила интерьер i-Cockpit нового поколения. С ним машина теперь сравнима с VW Passat и Skoda Octavia.

В официальном видео французы показали высокопроизводительный Peugeot 508 GT. Подкапотное пространство модели в такой версии занимает четырехцилиндровая бензиновая установка объемом с турбонаддувом. Ее мощность составляет 225 лошадиных сил. Для агрегата предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.

Уже в базовой версии новый Peugeot 508 имеет активную подвеску. Задняя ось автомобиля получила переменное демпфирование, что обеспечивает машине более плавную езду по неровному дорожному покрытию.