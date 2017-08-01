Rolls-Royce выпустят ограниченное издание седана Ghost в честь авто 1907 года

Британская автомобилестроительная компания Rolls-Royce выпустит ограниченное издание Silver Ghost, посвященное годовщине модели 1907 года выпуска. Всего в серии появятся 35 машин.

Автомобили из серии Silver Ghost разработают на архитектуре Rolls-Royce Ghost 2018. Новинки получат немного выдвинутую решетку радиатора, которая повторит очертания решетки на оригинальной машине. Машину оснастят 21-дюймовыми колесными дисками, дополнительной системой звукоизоляции в дверях, задних крыльях и багажнике. В боковых и задних окнах применяются двойные стекла, имеющие звукопоглощающий полимер.

Фигурка «Дух экстаза» на капоте оригинального Rolls-Royce создадут из стерлингового серебра, а на основании появится клеймо «AX201», повторяющее автономер на Rolls-Royce Silver Ghost.

Кузов машины окрасили в оттенок Cassiopera Silver для придания сходства с оригинальным авто, а линия декора вдоль кузова исполнена с добавлением частей серебра. В автомобиле также стоит выделить комплект, предназначенный для выездов на пикник.