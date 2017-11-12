Раскрыты особенности нового кроссовера Lifan X70 для России

Российские представители китайского автопроизводителя Lifan сообщили, что новый кроссовер Lifan X70 привезут в Россию уже этой весной. Компания раскрыла особенности версии новинки для РФ.

Новый кроссовер Lifan X70 получил спортивное и динамичное исполнение внешнего вида. Кузов кроссовера получил ряд элементов из хрома. Передняя часть кроссовера получила выпуклую форму кузова. Габариты новинки следующие: длина – 4 390 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 715 мм, клиренс – 195 мм.

Главной задачей разработчиков стало улучшение шумоизоляции, в результате новый кроссовер Lifan X70 получил хорошую звукоизоляцию. Модель оснастили 28 зонами шумоподавления и 14 полостей кузова, которые поглощают шум. За счет новых технологий автомобиль будет отличаться тишиной в салоне во время езды.

Также новинка получила галогеновые фонари, которые автоматически корректируют угол наклона, габаритные и ходовые огни в светодиодном исполнении. В списке оснащения Lifan X70 значит функция задержки выключения фар, а также два оттенка дисков на 17”.