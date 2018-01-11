На рынок выходит новый KIA Cerato

В Южной Корее стартуют продажи нового фастбека KIA Cerato. Об этом проинформировали официальные лица марки.

Новый фастбек KIA Cerato предстал перед общественностью в США в прошлом месяце. В данное время автомобиль доступен по заказу только на внутреннем рынке, но позже машина отправится в другие страны. Для американских клиентов новинка станет доступной не раньше лета текущего года.

В подкапотном пространстве нового фастбека KIA Cerato расположена атмосферная установка, работающая на бензине. Ее мощность составляет 123 лошадиные силы. Производителем заявлено, что автомобиль требует 6,6 литра топлива на 100 километров пути в смешанном цикле. Примечательно, что в предыдущей версии KIA Cerato использовался аналогичный агрегат, однако он потреблял 7,3 л на сотню.

Базовая комплектация нового фастбека KIA Cerato оснащена светодиодной оптикой, мультимедийной установкой с 8-дюймовым дисплеем, системой отслеживания слепых зон, подушки безопасности, передние сидения с подогревом и вентиляцией. Продается автомобиль за 829 000 рублей в самой доступной версии. Заказ на новинку объявили в Южной Корее 13 февраля, и за прошедшее время она собрала более шести тысяч заявок.