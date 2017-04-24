Южнокорейская автокомпания KIA рассказала об особенностях обновленной KIA Optima, который официально представят 6 марта в рамках автосалона в Женеве. Новое поколение европейской версии KIA Optima оснастили двумя новыми двигателями и новыми системами безопасности.

Обновленная KIA Optima будет доступна в кузове универсал и седан. Новинку начнут предлагать на авторынке Европы уже в этом году, когда модель придет в Россию не известно.Моторная линейка пополнилась двумя новыми силовыми установками: дизельная U3 объемом 1,6 литра производительностью 136 «лошадей», который заменил старый мотор объемом 1,7 литра, а также бензиновый T-GDi производительностью 180 «лошадей». В паре с моторами работает вариатор.

Интерьер новой KIA Optima получил хромированные элементы и новую систему мультимедиа на 7”/8”. В списке оснащения появились новые системы безопасности: контроль внимания водителя, система предотвращения лобовых столкновений, система распознавания пешеходов и контроля полосы.