Кроссовер Hyundai Kona стал полностью электрическим

Южнокорейские машиностроители представили электрический вариант компактного кроссовера Hyundai Kona. Для него предусмотрена две версии силовой установки разной производительности. Максимальный запас хода автомобиля составит 470 километров на полном заряде аккумуляторов.

Кроссовер Hyundai Kona Electric получил закрытую радиаторную решетку, несколько иные бамперы и особые колесные диски размерностью 17 дюймов. В базовом исполнении новинка будет оснащаться 130-сильным электрическим мотором и блоком литий-полимерных батарей, емкость которых составляет 39,2 кВт/ч. С таким аккумулятором машина сможет без подзарядки проехать 300 километров. Разгон до «сотни» новинки составляет 9,3 секунды.

Топовый Hyundai Kona Electric получит 204-сильную установку и аккумулятор на 64 кВт/ч. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 7,6 секунды. Оба кроссовера имеют порог скорости в 167 км/ч.

100-киловатное зарядное устройство сможет «заправить» аккумулятор кроссовера Hyundai Kona Electric на 80% за 54 минуты. Полная зарядка батареи топового варианта машины от бытовой сети займет почти 10 часов. У базового кроссовера этот показатель составит чуть более 6 часов.

Кроссовер Hyundai Kona Electric получил цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым тачскрином, а опционально будет доступен 8-дюймовый экран. Система поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Также машина получила проекционный дисплей и стереосистему Krell.