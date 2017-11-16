В России с 1 марта начнутся продажи новой версии LADA Granta

«АвтоВАЗ» с 1 марта начнет в России продажи новой версии седана LADA Granta, являющегося самым продаваемым отечественным автомобилем в РФ. Новинка получила название City, и разработана на основе комплектации Comfort. Она позиционируется производителем как автомобиль с «городским нравом».

Стоимость седана LADA Granta в новой версии City составит минимум 492 400 рублей. Внешняя составляющая транспортного средства не получила революционных изменений, но обзавелась иными боковыми зеркалами, дверными молдингами, окрашенными в цвет кузова, а также колесными дисками размерностью 15 дюймов. На приборной панели и дверях новинки появились черные глянцевые вставки. Кроме того, машина получила иную тканную обивку сидений, прошитых серебристой нитью.

Для новой версии LADA Granta предусмотрены кондиционер, стереосистема, подогреваемые передние кресла, два эйрбэга, обогреваемые боковые зеркала с электроприводом. Кроме того, в качестве опции для автомобиля предусмотрена система ЭРА-ГЛОНАСС.

Подкапотное пространство седана LADA Granta City занято бензиновым мотором объемом 1,6 литра тягой 87 лошадиных сил. Агрегат работает в тандеме с 5-МКПП.

Самый продаваемый седан ПАО «АвтоВАЗ» в обновленном виде уже побывал на испытаниях. Согласно слухам, его презентация состоится на Московском мотор-шоу в августе.

Следующее поколение LADA Granta увидит свет в 2021 году. Машину построят на усовершенствованной платформе B0, которая послужила основой для нового Renault Logan.