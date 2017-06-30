Джорджетто Джуджаро привезет в Женеве электрический суперкар

Дизайнерская компания GFG Style, которая принадлежит легендарному дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, в рамках международного автосалона в Женеве представят новый электрический суперкар GFG Sibylla. Новинка примечательна лобовым стеклом без передних стоек, а также стильной панорамной крышей.

Согласно опубликованным официальным изображениям, новый GFG Sibylla получит стильный и футуристический дизайн кузова, который прежде всего примечателен необычным сдвижным лобовым стеклом, а также полным отсутствием передних стоек. Кроме того, лобовое стекло сливается плавно переходит в огромную панорамную крышу.

Технические характеристики нового суперкара пока не раскрываются, однако разработчики отметили, что модель приводится в движение сразу четырьмя электромоторами, которые управляются особой системой распределения электричества. Модель разрабатывалась в сотрудничестве с инженерами китайской энергетической компании Envision.

Интерьер нового концепта GFG Sibylla примечателен наличием четырех раздельных сидений, а также информационно-развлекательных дисплеев для пассажиров заднего ряда сидений. Управление функциями автомобиля обеспечивается при помощи сенсорной панели и полностью цифрового приборного блока.