Электрификация игр: В GTA V появились электрокары Tesla от Илона Маска

«Электрификация» авторынка во многом является заслугой Илона Маска и его бренда Tesla. Марка известна на весь мир, и не только реальный, но теперь еще и игровой. Дело в том, что электрокары бренда теперь используются в игре GTA V, на что обращает внимание издание "ВладТайм".

Игра GTA V дополнена электрокарами Tesla Semi и Tesla Roadster. Первый представляет собой грузовик, который уже существует в серийном исполнении, не выпускается, но покупатели на него уже нашлись. Вторая модель является концептуальным родстером с экстремальными характеристиками.

Студия Rockstar Games, владеющая игрой GTA V, не имеет прав на использование марки Tesla. Поэтому электрокары доступны в проекте под не существующим в реальной жизни брендом Voltic.

Недавно GTA V в рамках нового патча Doomsday Heist была дополнена бизнесменом и изобретателем Ивоном Хэртсом. В качестве прообраза этого персонажа был использован Илон Маск. Невзирая на то, что основатель Tesla испытывает страсть к видеоиграм, и никогда не скрывал этого, пока неизвестно, что он думает по поводу использования его детищ в GTA V.

Модели Tesla для GTA V создавали поклонники игры. Их стараниями были разработаны виртуальные Tesla Model X, Model S, Model 3, Semi и Roadster 2020. Кроме того, энтузиастами для игры был сделан огнемет, на реальном рынке продаваемый компанией Boring Company, которая также основана Илоном Маском.