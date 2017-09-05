В Петербурге в продаже появился американский Cadillac Escalade

До Петербурга добрался внедорожник Cadillac Escalade американской сборки. Ранее эта люксовая модель производилась для российских клиентов в Республике Беларусь. Новинка уже имеется у дилеров.

Внедорожники Cadillac Escalade американской сборки в Петербурге реализовывает группа компаний «Автополе». Выпуск этих автомобилей ведется на предприятии General Motors Arlington.

По данным партнером ГК «Автополе», стоимость «американского» Cadillac Escalade выше «белорусского» в среднем на полмиллиона рублей. Повышение ценника автомобиля обусловлено тем, что он собирается в США, однако благодаря этому машина стала только привлекательнее для состоятельных клиентов. По ожиданиям дилеров, новинка в нынешнем году станет популярнее на 25%.

Подкапотное пространство обновленного люксового внедорожника Cadillac Escalade занято высокопроизводительной силовой установкой V8 объемом 6,2 литра. Автомобиль укомплектован полным приводом. На разгон до «сотни» машине нужно 6,7 секунды. Внедорожник потребляет на 100 километров пути 13,1 литра горючего в смешанном режиме.