Toyota Yaris «ворвался» в ТОП-10 европейского рынка в январе

Согласно данным аналитиков, по итогам продаж января нынешнего года городской японский хэтчбек Toyota Yaris смог войти в ТОП-10 самых популярных в Европе моделей авто, став также и самым продаваемым плагин-гибридным автомобилем рынка Старого света. Кроме того, Toyota Yaris смог показать самый большой рост продаж в «десятке» лидеров.

По данным европейского аналитического агентства JATO Dynamics, в январе нынешнего года на рынках стран ЕС самым популярным автомобилем вновь стал немецкий хэтчбек Volkswagen Golf, который реализовался 43 145 раз при росте данного показателя на 15% в сравнении с результатами января 2017 года. Далее в рейтинге следуют такие модели как Ford Fiesta (25 878 ед., +4%) и Renault Clio (24 820 ед., +0,1%).

Не смогли попасть в «тройку» лидеров такие модели как Volkswagen Polo и Skoda Octavia, на долю которых по итогам января пришлось 22 752 и 21 5888 проданных автомобилей соответственно. Чешская модель показала рост проса на 14%, а продажи немецкой машины снизились на 4%.

Что касается оставшихся позиций в ТОП-10 самых популярных в Европе автомобилей, то тут стоит отметить Peugeot 208 (21 246 штук), Volkswagen Tiguan (20 722 штуки), Nissan Qashqai (20 642 штуки) Toyota Yaris (20 155 штук) и Citroen C3 (18 721 штука).