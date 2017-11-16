Рассекречена внешность нового компактного кроссовера Lexus UX

Разработчики из японского премиального бренда Lexus, входящего в состав Toyota, рассекретили внешности и некоторую техническую информацию о новом компактном кроссовере Lexus UX в серийном исполнении. Новинка получила нестандартную внешность, схожую с чертами концепта.

Пресс-служба компании Lexus опубликовала первые официальные фото нового кроссовера Lexus UX. Что касается внешности, то тут новинка примечательна огромной решеткой радиатора, а также зауженными агрессивными фарами. Кроме того, автомобиль оснащается алюминиевыми колесными дисками, а также пластиковыми расширителями колесных арок.

Разработчики не спешат раскрывать технические характеристики нового Lexus UX, однако в Lexus намекнули, что модель спроектирована на базе новейшего шасси, которое позволит добиться равномерного распределения массы и «проворности хэтчбека».

В целом новый Lexus UX мало чем отличается от концепта, представленного на автосалоне в Париже два года назад, но серийная модель стала менее футуристичной и потеряла резкие черты кузова. Ожидается, что на мировом рынке новый Lexus UX составит уверенную конкуренцию Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Audi Q3. Дата дебюта на рынке пока не уточняется.