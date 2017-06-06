Эксперты составили рейтинг машин, меньше всего теряющих в цене

Специалисты из аналитического портала «АВТОСТАТ» разработали рейтинг авто, входящих в B-сегмент по коэффициенту остаточной стоимости. Благодаря данному индексу становится известным тот факт, в каком размере выбранная модель теряет от первоначальной цены.

Эксперты составили рейтинг машин, меньше всего потерявших по ценникам в течение трех лет. Лидером рейтинга выступает корейский Hyundai Solaris, сохранивший показатель остаточной стоимости в 89,91%. На второй позиции числится французский хэтчбэк Renault Sandero с индексом цены 89,64%). Первую тройку замыкает чешский лифтбэк Skoda Rapid (89,33%).

Раньше аналитики исследовали машин, относимых к премиальному и среднему автомобильным сегментам. Интересен тот факт, что меньше всего теряет в стоимости те авто, цена которых поднялась больше всего на протяжении трех лет.