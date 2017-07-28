Продажи Haval в январе в России выросли на 66%

Китайская марка Haval улучшила свои продажи в январе текущего года в России на 66% в годовом сравнении. За отчетный месяц жители страны приобрели у официальных дилеров 179 автомобилей бренда.

Статистика гласит, что самым востребованным предложением китайской марки в России по итогам января оказался кроссовер Haval H6. За отчетный месяц жители страны купили его в количестве 123 экземпляров. Спрос на модель вырос на 66%. Стоимость кроссовера в РФ составляет от 1 119 000 рублей.

Второе место занимает внедорожник Haval H9 с рамной конструкцией и полным приводом. Эта машина продается в России по ценен от 2 369 900 рублей. В январе дилеры продали в стране 28 таких «всепроходцев». Спрос на модель вырос на 211% в годовом сравнении. Предполагается, что продажи флагмана активизировались в РФ за счет появления его вариаций на российском рынке. Так, минувшей осенью в стране появился дизельный Haval H9 с двухлитровым 190-сильным мотором.

Третья позиция досталась компактному паркетнику Haval H9. Он продается в России по цене от 1 079 900 рублей. За январь жители страны приобрели 21 такой кроссовер. Спрос на модель вырос на 24% в годовом сравнении.

Китайцы рассматривают возможность запуска в России продажи кроссовера Haval H6 второй генерации. Кроме того, в страну может вернуться вседорожник Haval H8, который покинул авторынок РФ в минувшем году в связи с окончанием действия его ОТТС.