Aston Martin рассказал о новинках для Женевского автосалона

Британский премиальный бренд Aston Martin в рамках международного автосалона в Женеве, который откроется для прессы 6 марта нынешнего года, представит гоночный болид, а также новый болид для гонок на выносливость. Помимо этого, Энди Палмер, глава Aston Martin, пообещал удивить гостей швейцарского мотор-шоу сюрпризом.

В рамках автосалона в Женеве состоится публичная премьера нового поколения Aston Martin Vantage, который был рассекречен ещё в конце нынешнего года. Новинка использует модифицированное шасси от Aston Martin DB11, а также двигатель, разработанный немецкими инженерами из Mercedes-AMG.

Речь идёт о 4,0-литровым моторе V8 с системой двойного турбонаддува, который способен генерировать 510 лошадиных сил при 685 Нм крутящего момента. Такой мощности достаточно для того, чтобы разогнать спорткар до первой «сотни» за 3,6 секунды.

Кроме того, в Женеве состоится дебют гоночного Aston Martin Vantage GTE, который готовится принять участие в Чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Модель примет участие и в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».

Также Энди Палмер, глава компании Aston Martin, сообщил, что бренд привезёт в Женеву «особенный сюрприз». Не исключено, что речь идёт о полностью электрическом Aston Martin RapidE.