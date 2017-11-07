В США привезут новый Buick Envision

Американская машиностроительная компания General Motors готовит к дебюту свой новый кроссовер Buick Envisions, который будет собран в Китае. Сообщается, что в 2017 году в США он разошелся тиражом в 41 000 экземпляров.

На поднебесный авторынок новинка вышла осень 2017 года, и теперь GM выводит кроссовер и на домашний рынок. Новый автомобиль получил ряд улучшений, в числе которых можно выделить кнопочное зажигание, смягченные тормоза, упрощенное переключение между обычным и адаптивным круиз-контролем, улучшенный свет огней, ионизатор воздуха и другие опции. В экстерьере стоит упомянуть переработанную радиаторную решетку, другой передний бампер и иные задние осветители.



В моторном отсеке нового Buick Envision установлен 2,5-литровый атмосферный агрегат с отдачей 197 л.с. Кроме него, предусмотрен 2-литровый турбированный мотор с мощностью 252 лошадиные силы. Они сочетаюся с 6-диапазонной МКПП и 9-скоростной АКПП с полноприводным механизмом.