Раскрыты детали о новом седане Toyota Camry для российского рынка

Недавно Росстандарт обнародовал одобрение типа транспортного средства для нового премиального седана Toyota Camry. Новинку будут производить на автозаводе, расположенным под Санкт-Петербургом.

Сообщается, что в моторном отсеке нового седана появится 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 лошадиных сил. Кроме того, под капотом установят 2,5-литровый мотор с производительностью 181 лошадиную силу. В подкапотном пространстве более дорогостоящих версий седана числится 6-цилиндровый 3,5-литровый 249-сильный агрегат.

В перечне оснащения базового исполнения для российского рынка значатся климат-контроль, система курсовой устойчивости, функция мониторинга давления в покрышках и система оперативных уведомлений «ЭРА-ГЛОНАСС». Новый седан показали в Детройте зимой 2017 года, а на отечественном авторынке новинка появится в апреле 2018 года.