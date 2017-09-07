Вышла новая версия кроссовера Nissan X-Trail

Японский кроссовер Nissan X-Trail получит функциональный пакет Platinum Edition. Новый набор функций разработан для британской версии нового кроссовера и предлагается для машины в комплектации N-Connecta.

Пакет дополнений Platinum Edition предусматривает хромированные корпуса внешних зеркал и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски в черном цвете. Бампера и пороги снабдили защитными серебристыми накладками, а на багажном отсеке стоит выделить декоративную полосу из хрома. В салоне отмечают металлические накладки на педалях, а пассажирам второго ряда предоставляются к использованию два USB-интерфейса.

Под капотом британской модификации Nissan X-Trail разместились 4-цилиндровый 1,6-литровый бензиновый мотор с отдачей 163 лошадиных сил и 1,6- и 2-литровые турбированные дизели с производительностью 130 и 177 л.с. Они работают в паре с МКПП и вариатором с передне- и полноприводными механизмами.

За пакет придется выложить 1 999 фунтов стерлингов. На рынок автомобиль с таким пакетом выйдет в марте 2018 года.