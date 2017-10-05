Нейросеть будет выявлять проблемы в автомобилях Porsche

Немецкий автопроизводитель Porsche совместно с iNDTact разработали нейросеть, которая позволит определять неполадки авто на раннем этапе. Система на базе ИИ распознает шумы, вибрации и другие отклонения от нормы, чтобы интерпретировать характер поломки.

Новая нейросеть Porsche и iNDTact следит за вибрацией всех движущих частей машины и определяет даже незначительные отклонения в их работе. Новая система будет частью прогностического обслуживания. Благодаря непрерывной проверке интервалы техобслуживания оптимизируются.

Новая нейросеть Porsche и iNDTact позволит предотвратить серьезные поломки и поможет клиентам вовремя обратиться в сервисный центр. Стоит напомнить, что в начале месяца автопроизводитель сообщил, что намерен вдвое увеличить инвестиции в новые технологии и электрификацию автомобилей: разработка инфраструктуры заправок, а также электронных схем с ИИ.