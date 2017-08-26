В Тольятти выпустили больше 700 седанов LADA Vesta CNG

В российском городе Тольятти выпустили больше 700 российских седанов LADA Vesta CNG. Об этом сообщает портал индустриального парка «Жигулевская долина».

Производство битопливного седана LADA Vesta CNG осуществляется инженерами «АТС-АВТО», который является резидентом указанного технологического парка. Массовая сборка битопливного LADA Vesta CNG стартовала летом 2017 года.

В настоящее время автопроизводитель выпустил больше 700 седанов, работающих на метане и бензине. На сегодняшний день вышеупомянутая модель является единственным серийным легковым битопливным авто.

Глава совета директоров «Газпром» Викто Зубков при посещении Чеченской Республики представил Рамзану Кадырову LADA Vesta CNG. Одним из вопросов посещения топ-менеджера стала организация и развитие регионального рынка газомоторного горючего.